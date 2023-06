Giugno 5, 2023

“Siamo pienamente impegnati a combattere l’inflazione e siamo determinati a raggiungere un tempestivo ritorno al nostro obiettivo a medio termine del 2%”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione a Bruxelles davanti alla commissione Econ del Parlamento Europeo, presieduta da Irene Tinagli. “La Bce – ha aggiunto – ha gli strumenti per fornire liquidità al sistema finanziario dell’area euro, se necessario, per preservare la stabilità finanziaria”.