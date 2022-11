Novembre 22, 2022

Your browser does not support the video tag.

Aumenti di 12 centesimi al litro sui carburanti a partire dal 1° dicembre. E’ quanto previsto nella manovra di Bilancio. Lo sconto sulle accise non sarà più di 25 centesimi al litro ma passerò a 15 centesimi. La riduzione sugli sconti, fa sapere il Mef, non avrà però effetto per gli autotrasportatori.