Bilancio di Sotenibilità, A2A annuncia i dati a Trieste. Giussani: “Valore economico cresciuto di 25 milioni di euro”

Ottobre 31, 2023

A2A ha presentato nella serata di lunedì 30 ottobre a Trieste il proprio Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Friuli-Venezia Giulia. Numeri positivi con 112mila tonnellate di Co2 evitate grazie agli impianti idroelettrici e ben 150mila chilometri percorsi a emissioni zero grazie alle infrastrutture per la ricarica elettrica.

Lorenzo Giussani, Direttore Generazione & Trading di A2A rimarca: “I dati del nostro Bilancio di Sostenibilità del Friuli-Venezia Giulia dimostrano l’impegno concreto del Gruppo per questo territorio. Nel 2022 il valore economico distribuito a livello locale è significativamente cresciuto: 25 milioni di euro, oltre il 50% in più rispetto all’anno precedente. Abbiamo inoltre accelerato gli investimenti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica di questa Regione. Complessivamente abbiamo destinato 68 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ciclo combinato a Monfalcone e per attività di efficientamento presso il nucleo idroelettrico di Udine. Un risultato raggiunto anche grazie al costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali”.

La settima edizione del bilancio si è posta in continuità con l’impegno portato avanti nell’ultimo triennio per l’ascolto e il dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A prevede il coinvolgimento di 11 territori in tutta Italia, attraverso momenti di confronto per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese.

“Il 2022 è stato un anno complicato per A2A ma siamo riusciti ad avere grandi soddisfazioni vedendo crescere gli investimenti volti alla creazione di infrastrutture e impianti per la transizione ecologica”, ha concluso Giussani.