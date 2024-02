Birra Peroni, la tradizione che guarda al futuro

Febbraio 12, 2024

Your browser does not support the video tag.

La storica azienda italiana Birra Peroni guarda verso il futuro. Lo fa anche attraverso le pagine del libro di Enrico Galasso – Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni dal titolo esplicativo: “Per i prossimi 175 anni. Birra Peroni, una “tradizione del futuro”. Dal suo arrivo in azienda, nel 2019, Galasso ha segnato le direttrici del cambiamento, quelle che stanno traghettando Birra Peroni verso il futuro.