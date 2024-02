Blinken in Israele

Febbraio 7, 2024

Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontra oggi in Israele il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog ”per discutere degli sforzi volti a garantire il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas e dell’importanza di garantire pace e sicurezza sia per israeliani sia per palestinesi”. Lo ha scritto in un tweet il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller.