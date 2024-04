Blue Economy, Barbaro: “Educazione ambientale importante per responsabilizzare su difesa ambiente”

12 Aprile 2024

“L’educazione ambientale è un asset importante del nostro ministero e stiamo cercando di capovolgere come concetto: non più e non solo legato al rapporto con la scuola ma cercando di trasferire il concetto di educazione ambientale su tutti i processi di comunicazione del ministero. Perché per cambiare i comportamenti abbiamo bisogno della sensibilità dei cittadini e l’educazione ambientale è fondamentale per intercettarla, modificare le abitudini e dare un senso diretto alle responsabilità di ognuno di noi alla difesa dell’ambiente”. Lo ha dichiarato Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla sicurezza energetica, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.