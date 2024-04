Blue Economy, Santanchè: “Sfruttare meglio nostro vantaggio sul mare”

12 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“È importantissimo il mare, troppo spesso nel passato si è dimenticato che l’Italia è una penisola, che siamo circondati dal mare e che abbiamo un vantaggio che dobbiamo sfruttare meglio. Questo è il primo governo in cui viene istituito un ministero per il mare per dire quanto è importante per il governo il comparto. Il mare è vita e rinascita. Il mare sono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sin dal passato. Noi stiamo lavorando perché il turismo, se penso ai porti turistici e alla cantieristica, e il mare abbiano una grande sviluppo davanti. La sostenibilità ambientale è fondamentale, bisogna lavorare insieme per conservare la nostra nazione nel migliore dei modi”. Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.