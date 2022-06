Giugno 9, 2022

Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, presenta il nuovo European Regenerative Organic Center, il primo centro europeo del Rodale Institute, nato dalla collaborazione tra Davines e Rodale. Una partnership che si è sviluppata prima in Nord America per poi proseguire in Italia dove si punta a studiare i vantaggi dell’agricoltura biologica in un clima mediterraneo.