Bollette, il 6 febbraio resi noti vincitori asta per tutele graduali

Febbraio 5, 2024

Il 6 febbraio sarà reso noto l’esito dell’asta che è servita a individuare gli aggiudicatari del servizio a tutele graduali, messo in campo per garantire un passaggio senza traumi verso la completa liberalizzazione dei mercati energetici. Da qui a fine giugno non cambierà nulla, dopo la fine della maggior tutela, il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali sono fissate dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. Ecco cosa accadrà a partire da luglio.