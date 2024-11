Bonaccorsi: “Starbucks è parte importante della riqualificazione del centro storico di Roma”

15 Novembre 2024

“È una location importantissima per noi, in un area su cui stiamo contando veramente tanto, con il rifacimento di tutta Piazza San Silvestro, delle zone limitrofe e di parte dei palazzi, insieme alla risistemazione della viabilità di tutte le strade secondarie”. Lo ha affermato Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma Capitale, in occasione dell’apertura del primo flagship store di Starbucks in Italia, ispirato al nuovo concetto “Where Coffee Meets Art”, a Roma, in Piazza San Silvestro.