Bonifici istantanei, ok definitivo dalla Ue: cosa cambia

Febbraio 9, 2024

Il Parlamento europeo ha votato e approvato il nuovo regolamento sui bonifici istantanei. Le nuove regole entrano dunque a far parte della normativa europea e, di conseguenza, gli Stati membri devono adottarle. Si configura come istantaneo se il trasferimento di denaro avviene entro 10 secondi dalla disposizione, indipendentemente dal giorno e dall’ora.

L’elemento di novità è il fatto che questi debbano ora essere lo standard per tutti i clienti dell’area euro, privati e non, e che non possano essere addebitati costi aggiuntivi rispetto a quelli che fossero (o non fossero) previsti per i bonifici “classici”.