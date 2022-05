Maggio 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un bonus una tantum da 200 euro per lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con redditi bassi per combattere il caro vita. È una delle misure contenute nel decreto Aiuti approvato dal governo Draghi. Ma come sarà pagato? Per i dipendenti andrà direttamente in busta paga, per i pensionati arriverà dall’Inps mentre per gli autonomi va individuato il meccanismo di erogazione.