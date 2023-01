Gennaio 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sul sito Inps le istruzioni per i lavoratori autonomi e i professionisti che, pur avendo presentato la domanda per il bonus 200 euro entro il 30 novembre scorso, non hanno ricevuto nulla. Fino al 19 aprile è possibile procedere con l’istanza di riesame verificando sul portale le motivazioni alla base del rifiuto della domanda. Quali sono i requisiti richiesti.