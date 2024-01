Bonus animali domestici 2024 in arrivo, a chi è destinato

Gennaio 7, 2024

Bonus animali domestici 2024, in arrivo contributi per le spese veterinarie e i farmaci per gli animali di compagnia, cioè quelli “tenuti dall’uomo senza fini produttivi o alimentari o che svolgono attività utili all’uomo”. Il bonus è riservato ai proprietari di animali che abbiano un Isee inferiore a 16.215 euro e un’età superiore ai 65 anni.