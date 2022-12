Dicembre 20, 2022

Il governo Meloni ha deciso che sarà prorogato per il 2023 il bonus asili nido. La domanda può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato. Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. La misura serve anche per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.