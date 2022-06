Giugno 1, 2022

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto per il bonus psicologo 2022. Previsti un massimo di 600 euro per ogni cittadino che abbia un reddito inferiore ai 50mila euro annui e abbia la necessità di pagarsi le sedute di psicoterapia.