Aprile 18, 2023

Bonus revisione, ora è possibile richiedere il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023. L’iniziativa si concluderà definitivamente il 31 dicembre di quest’anno. Il contributo, da 9,95 euro, è infatti al terzo e ultimo anno di vita. Come si legge nelle Faq della piattaforma del Mit è possibile richiedere un solo contributo per un solo veicolo, una sola volta, per tutta la durata dell’iniziativa.