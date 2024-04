Bonus università private, ecco a chi spetta e come ottenerlo

19 Aprile 2024

Tra le agevolazioni pensate per gli studenti universitari c’è anche il bonus università private, rivolto a chi sceglie un ateneo non statale. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef sulle spese di iscrizione alle università private. Per ottenerlo occorre avere un reddito complessivo non superiore a 240mila euro e mano a mano che il reddito scende sale l’importo della detrazione.