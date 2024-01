Boom di turisti in Italia, +8,1%: sono più di prima della pandemia

Gennaio 3, 2024

Your browser does not support the video tag.

Boom del turismo in Italia dove il 2023 si è chiuso con 445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive, in aumento dell’8,1% rispetto all’anno precedente. Le presenze estere segnano il 13,7% in più rispetto al 2022. Per la prima volta i dati del 2023 sono migliori rispetto al periodo precedente alla pandemia