Gadda: “Agricoltura rigenerativa opportunità per curare il suolo”

18 Maggio 2024

“Quando si parla di agricoltura raramente si parla di suolo e della sua fertilità. Il suolo in Italia sta soffrendo molto, sta aumentando il cuneo salino e sta aumentando la permeabilità. Quindi l’agricoltura rigenerativa può essere un’opportunità sia dal punto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella economica”. Così,Maria Chiara Gadda, vice presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, durante l’evento ‘Open Science – L’Agricoltura Rigenerativa nasce dal suolo’, che si inserisce nel programma ideato dall’azienda, Open Science, filone di incontri di confronto su temi scientifici, tenutosi presso Palazzo della Ragione in Piazza Erbe a Mantova, dedicato all’Agricoltura Rigenerativa per esplorare le esperienze pratiche di alcune aziende, mettendo in luce non solo i successi, ma anche le sfide affrontate, al fine di favorire un apprendimento condiviso e la diffusione delle best practices, in occasione dell’ottava edizione del Food&Science Festival.