Botti illegali, controlli e sequestri

Dicembre 28, 2023

Controlli in tutta Italia e sequestri di botti illegali in vista del Capodanno. Oltre una tonnellata e mezza di fuochi d’artificio illegali e pericolosi sono stati sequestrati nel torinese. E’ il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Oltre 220.000 artifici pirotecnici illegali, per un peso di oltre 1.200 Kg, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.