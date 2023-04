Aprile 29, 2023

Bper Banca e Wwf Italia insieme a sostegno delle riserve naturali. L’istituto ha, infatti, raccolto 110 mila euro frutto delle donazioni effettuate dal 20 al 23 aprile dai clienti del Gruppo Bper Banca e dalla donazione di 50 centesimi garantita da BPER per ciascun bonifico online effettuato nel medesimo periodo dagli stessi clienti tramite app Smart Banking.