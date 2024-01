Bper Banca è presenting sponsor ai prossimi Campionati europei di ginnastica artistica a Rimini

Gennaio 26, 2024

Bper Banca ha presentato al Centro Federale Ginnastica d’Italia a Milano la sua partecipazione in qualità di Presenting Sponsor ai Campionati Europei previsti rispettivamente maschili e femminili, i prossimi aprile e maggio 2024, in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini. L’istituto, che da sempre sostiene il mondo dello sport, conferma il suo impegno nel sostenere anche la ginnastica artistica, disciplina sempre più seguita e promotrice di importanti valori.