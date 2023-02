Febbraio 10, 2023

Bper Banca ha presentato la quinta edizione dello studio, realizzato in collaborazione con Value Track, sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO, con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022. Ne parlano Marco Mandelli, Responsabile corporate & investment banking di Bper Banca e Marco Greco, Managing partner e co-founder di Value Track.