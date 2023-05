Maggio 19, 2023

In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità, Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì, spiega l’importanza della biodiversità anche quando si parla di cibo. Un concetto che diventa quindi fondamentale anche in agricoltura perché coltivare in modo sano significa portare a tavola cibo sano.