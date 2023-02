Febbraio 27, 2023

Oggi “abbiamo raggiunto un accordo di principio sul quadro di Windsor per il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord”. Lo conferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social, da Londra, dove ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak.