Giugno 16, 2022

Durante il convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’, svoltosi nell’ambito della terza edizione della Fiera del Credito di Milano, il Presidente di Assilea Servizi Angelo Brigatti ha presentato il progetto GreenLease, che si promette di rendere energicamente autonome le Pmi che operano all’interno degli stabilimenti ancora di proprietà delle società di leasing grazie all’installazione di impianti fotovoltaici.