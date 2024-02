Btp Valore, nuova emissione da oggi fino al primo marzo

Febbraio 26, 2024

Nuova emissione del Btp Valore da oggi 26 febbraio fino al primo marzo, salvo chiusura anticipata. Il Btp Valore è riservato ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail) e prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni, con un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito.