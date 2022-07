Luglio 11, 2022

La Questura di Cagliari ha eseguito 33 misure cautelari nei confronti di appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts 1987’. I provvedimenti emessi dal gip hanno portato a un maxi blitz tra il capoluogo della Sardegna e il suo hinterland con 200 poliziotti che hanno effettuato decine di perquisizioni.