Agosto 20, 2023

Si svolgeranno lunedì 21 agosto ad Ascoli Piceno i funerali di Carlo Mazzone. L’allenatore, figura storica del calcio italiano morto ieri a 86 anni, nella sua carriera ha ‘allevato’ grandi campioni come Totti, Baggio, Guardiola Pirlo, Materazzi e Conte. Era detentore del record di panchine in serie A: 792 da Napoli a Roma, Fiornetina, Lecce, Pescara, Brescia e Livorno.