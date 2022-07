Luglio 25, 2022

Oltre 400 vigili del fuoco, 40 elicotteri e 45 camion impegnati da ore in California nello spegnimento dell’incendio divampato non lontano dal parco Yosemite. Evacuate migliaia di persone. Le fiamme sono cresciute in 24 ore, passando da un’area di 647 ettari a una di 4.815.