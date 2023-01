Gennaio 9, 2023

Sospeso per 90 giorni il governatore di Brasilia, Ianeis Rocha, per essere stato presumibilmente a conoscenza dell’assalto alle istituzioni in Brasile da parte di sostenitori di Bolsonaro. L’ex presidente ha intanto condannato le violenze e ha respinto le accuse: “Il mio mandato sempre nel perimetro della Costituzione”. Il presidente in carica Lula ha definito quello contro le istituzioni un attacco “vandalo e fascista” e ha assicurato punizioni esemplari.