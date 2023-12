Capodanno al ristorante per 4,6 milioni di italiani

Dicembre 29, 2023

Cresce il numero di italiani che scelgono di festeggiare il Capodanno al ristorante. A renderlo noto è il Centro Studi di Fipe-Confcommercio, secondo cui saranno 4,6 milioni le presenze previste nei 75.000 ristoranti la notte di San Silvestro. Un dato in crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente, seguito da un incremento percentuale doppio della spesa, che quest’anno toccherà i 433 milioni di euro (+4,6%).