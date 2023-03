Caporalato digitale, controlli su rider: 92 cessioni illecite di account

Marzo 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

Controlli straordinari dei Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, insieme con i Comandi provinciali e con il concorso di diverse polizie locali, in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati per individuare forme di sfruttamento lavorativo, realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di rider. Dai controlli è emersa l’esistenza di nuove forme di ‘caporalato digitale’ attraverso l’illecita cessione di account, in quanto su 823 lavoratori stranieri controllati, 92 di questi sono risultati in cessione di account per una percentuale pari all’11,2%.