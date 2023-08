Carburanti, i prezzi di benzina e diesel in Italia: gli aumenti

Agosto 7, 2023

Prezzo di benzina e diesel in aumento oggi in Italia. Nuovi rialzi dunque per il gasolio: con le quotazioni internazionali del prodotto venerdì ancora in lieve salita, sabato Eni e Tamoil sono intervenute con +1 centesimo sul prezzo raccomandato del carburante. In leggero rialzo il prezzo medio della benzina.

Intensificati intanto i controlli della Guardia di Finanza sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Nel periodo dal 31 luglio al 3 agosto, i Reparti della Finanza hanno intensificato, sull’intero territorio nazionale, i controlli in materia di trasparenza dei prezzi di carburanti praticati al consumo. I finanzieri hanno eseguito 234 controlli, 22 nei confronti di impianti autostradali e 212 a distributori della rete stradale. Sono 240 le violazioni complessivamente contestate: in 126 casi è stata riscontrata la mancata o difforme esposizione dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati. Sono 114, invece, le irregolarità rilevate in materia di obbligo di comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy.