Gennaio 11, 2023

Il premier Giorgia Meloni difende – con un lungo messaggio sui social – la scelta presa dal governo contro il caro benzina, che non prevede il taglio delle accise. “Non si sarebbe potuto aumentare il fondo sulla sanità – ha affermato – non avremmo potuto aumentare del 50% l’assegno unico per le famiglie, non avremmo potuto aiutare la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche”.