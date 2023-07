Luglio 4, 2023

Dal 18 luglio 1,3 milioni di famiglie indigenti riceveranno la Carta solidale per l’acquisto di beni alimentari. La tessera, una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, sarà caricata con 382,50 euro, da destinare esclusivamente a prodotti per la tavola. I Comuni invieranno le comunicazioni alle famiglie interessate con tutte le indicazioni.