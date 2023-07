Luglio 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia Delmastro Delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. Non è stata accolta la richiesta di archiviazione della Procura che dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio.