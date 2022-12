Dicembre 16, 2022

L’Avvocatura generale della Ue ha espresso il suo parere (non vincolante) sul caso Superlega: “Le regole FIFA-UEFA per cui qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza Ue”. La risposta di A22 Sports che rappresenta la Superlega: “Uefa ha una ‘responsabilità speciale’ per garantire che a terzi non venga indebitamente negato accesso al mercato”. La parola passa ora alla Corte costituzionale della Ue.