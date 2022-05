Maggio 26, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il roadshow di Cassa Depositi e prestiti fa tappa a Brescia per il suo secondo appuntamento. L’obiettivo è quello di un impegno continuo sul territorio e i numeri parlano chiaro. Negli ultimi tre anni Otto miliardi di euro a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della Lombardia. È stata anche l’occasione per inaugurare il suo nuovo ufficio territoriale proprio nel cuore di Brescia, il secondo in Lombardia dopo quello di Milano.