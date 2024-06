Cesar Aparecido Rodrigues in campo all’Arechi di Salerno, in occasione di Operazione Nostalgia

11 Giugno 2024

Tra i momenti più apprezzati della giornata al Fan Village allestito dinanzi lo Stadio Arechi di Salerno, in occasione dell’evento targato Operazione Nostalgia, la tappa di ex calciatori allo stand Planetwin365.news. “Aver pensato ad un nome come “ Operazione Nostalgia” per questo evento è stato geniale perché ritrovare compagni e avversari, grandi colleghi dentro e fuori del campo è favoloso ed è sempre una grande emozione toccare con mano l’affetto della gente”. Cosi Cesar Aparecido Rodrigues sceso in campo all’Arechi di Salerno, in occasione di Operazione Nostalgia