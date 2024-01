“Cessate il fuoco su tutti i fronti”, il nuovo appello del Papa

Gennaio 8, 2024

Your browser does not support the video tag.

Papa Francesco torna a parlare di terza guerra mondiale a pezzi, “ormai diventata un vero e proprio conflitto globale”. E ribadisce l’estrema preoccupazione per quello che sta avvenendo in Israele e Palestina rinnovando il suo “appello per il cessate il fuoco su tutti i fronti incluso il Libano, per l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza e chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari”.