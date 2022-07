Luglio 7, 2022

Mauro Frangi, presidente del Consiglio d’amministrazione del CFI intervenuto a Roma all’Assemblea ordinaria presso il Palazzo della Cooperazione, traccia un bilancio positivo del triennio appena concluso sottolineando l’importanza del modello vincente rappresentato dalle imprese rigenerate dai lavoratori: “la missione del CFI si e’ allargata a tutta la cooperazione di riproduzione lavoro e a tutta la cooperazione sociale”