Luglio 4, 2023

“Non esiste economia circolare senza i nuovi impianti industriali che dobbiamo realizzare in tutto il Paese. E’ fondamentale realizzare gli impianti per trattare l’organico differenziato, a partire dal Centro Sud, per compost e bio metano e poi ci sono gli impianti che permettono di trattare i rifiuti tecnologici e trattare le materie prime critiche” ha detto Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente, a margine dell’incontro “Ecoforum: Economia circolare lavori in Corso”.