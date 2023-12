Cinema, ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone nella short list per l’Oscar

Dicembre 22, 2023

‘Io capitano’ di Matteo Garrone è entrato nella ‘shortlist’, la lista dei 15 film che condurrà alla cinquina finale delle candidature all’Oscar dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L’annuncio è atteso per il 23 gennaio prossimo. Le shortlist per le dieci categorie sono state annunciate dalla stessa Academy.