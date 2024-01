Cinema, nel 2023 incassi per quasi 500 milioni euro

Gennaio 11, 2024

Oltre 70 milioni di spettatori nelle sale cinematografiche, per un incasso che sfiora i 500 milioni di euro: per l’esattezza, 495.692.418 milioni di euro incassati grazie ai 70.639.346 biglietti di ingresso venduti, nel 2023, con una crescita sia delle presenze che del botteghino rispettivamente pari al 58,6% e al 61,6% nei confronti dell’anno precedente, anche se rispetto al triennio pre-Covid dal 2017 al 2019 si registra ancora un calo del 16,3% negli incassi e del 23,2% negli spettatori. Sono i dati relativi al box office che fotografano l’andamento del cinema in sala nell’analisi condotta da Cinetel.