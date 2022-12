Dicembre 14, 2022

Sono circa 2.000 i farmaci introvabili sugli scaffali delle farmacie italiane: antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e prodotti a base di ibuprofene in particolare. L’allarme è stato lanciato dagli Ordini dei farmacisti italiani in concomitanza con il boom dei casi di influenza. Tra le cause ci sono anche problemi legati alla guerra.