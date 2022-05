Maggio 16, 2022

Nel pieno della tournée ‘Dodici note solo’, Claudio Baglioni compie 71 anni e annuncia che tornerà questo autunno con nuove date live a partire da ottobre. Con ‘Dodici note solo bis’ l’artisca sarà di nuovo in scena con voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio.