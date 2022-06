Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il Forum della Comunicazione ha rappresentato per noi un appuntamento importante e un momento di confronto con le aziende su temi innovativi che vale la pena di seguire”. Così il Ceo di FMA, Luca Bassetto, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Durante la pandemia, le aziende hanno dovuto riprogrammare la strategia della comunicazione, utilizzando strumenti nuovi e i social sono stati determinanti”, ha concluso.