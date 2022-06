Comunicazione: Vitale (Digital Angels), “Momento esclusivo che ci permette di condividere esperienze”

Giugno 9, 2022

“Il Forum Comunicazione rappresenta un motivo per collaborare. E’ un momento esclusivo che ci dà l’opportunità di essere presenti e di condividere esperienze”. Così la Client Partnership Manager Digital Angels, Alessia Vitale, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il tema della trasparenza per noi è un valore che riponiamo in tutti i nostri progetti. Quando andiamo a creare una proposta di valore, cerchiamo di essere limpidi e diciamo cosa sappiamo fare o no. Tutto questo per poter creare una proposta di valore”, ha concluso.